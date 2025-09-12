PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Drei Einbrüche in einer Nacht
Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Ratzeburg (ots)

12.09.2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 10./11.09.2025 - Lauenburg

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es in Lauenburg gleich in drei Fällen zu Einbruchdiebstählen. Polizeibeamte nahmen den zunächst flüchtigen Tatverdächtigen am Donnerstagmorgen fest.

Am 10.09.2025 gegen 23:00 Uhr wurde der Einbruchalarm bei einem Supermarkt in der Mecklenburger Straße in Lauenburg ausgelöst. Zuvor gelangte ein Mann auf bislang unbekannte Weise in die Räumlichkeiten und entwendete vermutlich einige Sachen. Anschließend beschädigte er zwei Türen gewaltsam und floh. Der Tatverdächtige verlor auf der Flucht unter anderem sein Schuhwerk, welches aus Badelatschen bestand. Der genaue Stehl- und Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

Am 11.09.2025 gegen 01:40 Uhr versuchte ein Tatverdächtiger, sich gewaltsam Zutritt zum Geschäftsraum einer Tankstelle in der Berliner Straße zu verschaffen. Dies gelang jedoch nicht, sodass der Mann sich ohne Beute wieder davonmachte.

Nur wenige Minuten später, gegen 01:50 Uhr, wurde versucht, die Eingangstüren eines Discounters in der nahegelegenen Bergstraße gewaltsam zu öffnen. Es gelang dem Täter nicht, diese zu öffnen, sodass dieser sich auch hier ohne Stehlgut vom Tatort entfernte.

Nach erster Auswertung von Videoaufnahmen der Überwachungskameras stellten die Beamten fest, dass es sich bei dem Tatverdächtigen um einen polizeibekannten 29-jährigen Deutschen handeln könnte. Dieser wurde im Laufe des Morgens in einem Kreditinstitut im Stadtgebiet - ohne Schuhe - angetroffen. Gegen den 29-Jährigen lag ein Haftbefehl vor. Daher nahmen die Einsatzkräfte den Mann fest und verbrachten ihn zur Justizvollzugsanstalt. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

