POL-RZ: Über ein Promille

Autofahrer unter Alkoholeinfluss verunfallt bei Ziethen

Ratzeburg (ots)

16.09.2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 15.09.2025 - L3115 / Ziethen

Montagabend ereignete sich zwischen Ziethen und Wietingsbek ein Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten alkoholisierten Autofahrer.

Am 15.09.2025 gegen 21:00 Uhr befuhr ein 33-jähriger Deutscher aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg mit einem Mercedes die Landesstraße 315 aus Richtung Ziethen kommend in Fahrtrichtung Wietingsbek. Im Bereich einer Kurve kam der Mann zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet auf den Grünstreifen. Anschließend kreuzte er die Fahrbahn und kam nach links von der Fahrbahn ab. Nachdem er gegen einen Baum prallte, kam das Fahrzeug quer auf der Fahrbahn zum Stillstand. Der 33-jährige Fahrer erlitt dabei leichte Verletzungen. Andere Personen und Fahrzeuge kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.

Vor Ort ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Alkoholkonsum vor Fahrtantritt. Daher führten die Beamten mit dem Verunfallten einen freiwilligen Atemalkoholtest durch. Der Verdacht bestätigte sich: Der Test ergab ein vorläufiges Ergebnis von 1,19 Promille. Daraufhin ordneten die Einsatzkräfte eine Blutprobenentnahme an, stellten den Führerschein des Mannes sicher und untersagten ihm die Weiterfahrt.

Dem Mercedes-Fahrer droht nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

