PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Über ein Promille
Autofahrer unter Alkoholeinfluss verunfallt bei Ziethen

Ratzeburg (ots)

16.09.2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 15.09.2025 - L3115 / Ziethen

Montagabend ereignete sich zwischen Ziethen und Wietingsbek ein Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten alkoholisierten Autofahrer.

Am 15.09.2025 gegen 21:00 Uhr befuhr ein 33-jähriger Deutscher aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg mit einem Mercedes die Landesstraße 315 aus Richtung Ziethen kommend in Fahrtrichtung Wietingsbek. Im Bereich einer Kurve kam der Mann zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet auf den Grünstreifen. Anschließend kreuzte er die Fahrbahn und kam nach links von der Fahrbahn ab. Nachdem er gegen einen Baum prallte, kam das Fahrzeug quer auf der Fahrbahn zum Stillstand. Der 33-jährige Fahrer erlitt dabei leichte Verletzungen. Andere Personen und Fahrzeuge kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.

Vor Ort ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Alkoholkonsum vor Fahrtantritt. Daher führten die Beamten mit dem Verunfallten einen freiwilligen Atemalkoholtest durch. Der Verdacht bestätigte sich: Der Test ergab ein vorläufiges Ergebnis von 1,19 Promille. Daraufhin ordneten die Einsatzkräfte eine Blutprobenentnahme an, stellten den Führerschein des Mannes sicher und untersagten ihm die Weiterfahrt.

Dem Mercedes-Fahrer droht nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sophie-Marie Jakobi
Telefon: 04541/809-2010
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Alle Meldungen Alle
  • 16.09.2025 – 12:49

    POL-RZ: Schockanruf - Festnahme eines 22-jährigen Geldabholers

    Ratzeburg (ots) - Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg 16.09.2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 15.09.2025 - Krummesse Ein 22-jähriger Tatverdächtiger konnte gestern Nachmittag gegen 16.00 Uhr von Beamten des Polizeireviers Ratzeburg nach vorangegangenem Schockanruf und Abholung eines hohen vierstelligen Geldbetrages in Krummesse vorläufig festgenommen werden. ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 14:51

    POL-RZ: Unfallort gibt Polizei Rätsel auf - Hinweisgeberin gesucht

    Ratzeburg (ots) - 15. September 2025 | Kreis Stormarn | 03.09. oder 04.09.2025 - Reinbek/Barsbüttel Bereits am 04.09.2025 erstattete eine Fahrzeugnutzerin bei der Barsbütteler Polizei eine Anzeige, da ihr schwarzer Skoda Kodiaq auf einem Parkplatz angefahren und beschädigt worden sei. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort ohne sich um den entstandenen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren