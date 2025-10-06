Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Stadtmitte: Fußgänger bei Abbiegeunfall schwer verletzt

Viersen-Stadtmitte (ots)

Am Samstag ereignete sich der Unfall gegen 07 Uhr an der Kreuzung Willy-Brandt-Ring / Dülkener Straße in Viersen. Ein 48-jähriger Lkw-Fahrer aus Bochum war auf dem Willy-Brand-Ring aus Richtung Freiheitsstraße unterwegs und wollte an der Kreuzung nach links in die Dülkener Straße abbiegen. Als die Ampel auf Grünlicht umsprang, fuhr er an und achtete nicht auf einen Fußgänger, der auf dem linken Gehweg in Richtung Theodor-Heuss-Platz ging. Der 68-jährige Fußgänger aus Viersen wurde bei dem Unfall schwer verletzt. /wg (904)

