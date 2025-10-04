Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen-Bracht: 72-jähriger Fußgänger verstirbt bei Unfall

Brüggen-Bracht (ots)

Zu dem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am Freitagabend gegen 21.20 Uhr auf der Brüggener Straße in Bracht. Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass ein 72-jähriger Bewohner des Seniorenheimes 'Haus Schleveringhoven' mit seinem Rollator die Brüggener Straße in Höhe der Einrichtung zur Bushaltestelle auf der gegenüberliegenden Straßenseite überquerte. Dabei achtete er vermutlich nicht auf einen Pkw, der in Richtung Bracht unterwegs war. Der 32-jährige Fahrer aus Bracht bremste noch, erfasste jedoch den 72-jährigen Fußgänger. Mehrere Ersthelfer waren zur Stelle und leisteten Erste Hilfe. Der Senior erlag trotz der schnellen Hilfe noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Zur Unterstützung der Viersener Einsatzkräfte wurden ein Unfall-Aufnahme-Team der Düsseldorfer Polizei und ein Gutachter hinzugezogen. Notfallseelsorger kümmerten sich um Ersthelfer, Zeugen und Angerhörige. Den Pkw stellten die Einsatzkräfte sicher. Die Brüggener Straße in Bracht blieb für die Unfallaufnahme bis etwa 03.50 Uhr gesperrt. Das Verkehrskommissariat in Willich hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Telefonisch ist das Kommissariat erreichbar über die 02162/377-0 /wg (901)

