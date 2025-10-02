Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: E-Scooter gestohlen - Haben sie Hinweise?

Nettetal-Breyell (ots)

Am Dienstag dieser Woche stahlen Unbekannte auf der Von-Waldois-Straße in Breyell einen E-Scooter "Ninebot E2 D II". Das Fahrzeug war mit einem Zahlenschloss gesichert und wurde in der Zeit zwischen 18.30 und 20.00 Uhr gestohlen. Das Kriminalkommissariat 2 in Dülken ermittelt nun und bittet um Hinweise auf Tatverdächtige über die 02162/377-0. Im Kreis Viersen steigt die Zahl der Diebstähle solcher Elektrokleinstfahrzeuge. Im Jahr 2023 waren es noch 34 angezeigte Taten, im aktuellen Jahr sind es bereits 82 angezeigte Diebstähle. Deswegen hier einige Tipps zur richtigen Sicherung: Sparen Sie nicht an der Sicherung - zunächst sollte Ihre Wahl auf ein massives Faltschloss fallen. Achten Sie auch darauf, das Gefährt an einen festen Gegenstand festzumachen, beispielsweise ein Fahrradständer oder eine Laterne. Wichtig ist zudem, dass Sie Ihren Scooter eindeutig identifizieren können. Notieren Sie sich daher die Rahmennummer, machen Sie Fotos von ihrem Gefährt. Das macht es uns bei den Ermittlungen leichter. /wg (900)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell