LPI-G: vermisste 17 Jährige lebendig angetroffen

Greiz (ots) - Greiz. Die Polizeibeamten staunten nicht schlecht bei einer Verkehrskontrolle am 30.07.2025 um 20:35 Uhr in der Brauereistraße, als ein 47-jähriger Fahrzeugführer einen Wert von 2,21 Promille in den Alkomaten pustete. Der Mann musste seinen Führerschein abgeben. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (DL)

