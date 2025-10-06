Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Böller geworfen - Kripo ermittelt

Kempen (ots)

Am 03. Oktober waren drei Kinder auf einem Spielplatz an der Vorster Straße, als zwei ältere Jugendliche mit einem E-Scooter gegen 15 Uhr dazukamen. Diese beiden warfen kurze Zeit später einen Böller in Richtung der drei Kinder. Anschließend fuhren sie mit dem Scooter in unbekannte Richtung weg. Einsatzkräfte stellte fest, dass es sich vermutlich um einen "DumBum"-Böller gehandelt haben könnte. Das Kriminalkommissariat 5 ermittelt nun wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung und bittet um Hinweise auf die beiden Jugendlichen über die 02162/377-0. /wg (903)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell