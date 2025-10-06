PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-VIE: Willich-Wekeln/Schiefbahn: Einbrecher stehlen Schmuck und Geld

Willich-Wekeln/Schiefbahn (ots)

In Wekeln brachen Unbekannte am 03. Oktober in der Zeit zwischen 15.15 und 23.15 Uhr in ein Haus auf der Straße 'Am Anger' ein. Der oder die Einbrecher hebelten ein Fenster auf, durchsuchten das Haus und stahlen nach ersten Feststellungen Bargeld und Schmuck. Die gleiche Beute machten unbekannte Einbrecher, die am 04. Oktober in der Zeit zwischen 16 und 23 Uhr in ein Hauf auf der Straße 'An der Schießrute' in Schiefbahn einbrachen. Hier hebelten die Unbekannten ein Kellerfenster auf. Das Kriminalkommissariat 2 in Dülken ermittelt und bittet um Hinweise auf Tatverdächtige über die 02162/377-0. /wg (902)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

