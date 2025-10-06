Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Amern: Vorfahrt missachtet - Rollerfahrerin leicht verletzt -Auto fährt weiter

Schwalmtal-Amern (ots)

Das Verkehrskommissariat in Willich ermittelt wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht, die sich am Samstag gegen 12.20 Uhr in Amern ereignete. Zu dieser Zeit war eine 17-jährige Schwalmtalerin mit ihrem Kleinkraftrad auf der Dorfstraße aus Richtung Schellerstraße unterwegs. An der Einmündung Hauptstraße bog ein größerer Pkw von dieser in Richtung Schellerstraße ab und missachtete die Vorfahrt der 17-Jährigen. Diese bremste und stützte dadurch. Zu einer Kollision kam es nicht. Der Pkw hielt an und die Fahrerin erkundigte sich nach dem Befinden der 17-Jährigen. Nach einem kurzen Gespräch fuhr sie weiter, ohne dass sie ihre Personalien und Erreichbarkeit angeben hatte. Zu Hause angekommen, stellte die 17-Jährige fest, dass sie verletzt worden war. Bei dem Pkw soll es sich um einen grauen, größeren Pkw gehandelt haben. Die Fahrerin war etwa 40 Jahre alt und etwa 1,65 Meter groß, sie hatte blonde Haare. Das Verkehrskommissariat bittet um Hinweise zu dem Unfall über die 02162/377-0. /wg (905)

