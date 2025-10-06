PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Amern: Vorfahrt missachtet - Rollerfahrerin leicht verletzt -Auto fährt weiter

Schwalmtal-Amern (ots)

Das Verkehrskommissariat in Willich ermittelt wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht, die sich am Samstag gegen 12.20 Uhr in Amern ereignete. Zu dieser Zeit war eine 17-jährige Schwalmtalerin mit ihrem Kleinkraftrad auf der Dorfstraße aus Richtung Schellerstraße unterwegs. An der Einmündung Hauptstraße bog ein größerer Pkw von dieser in Richtung Schellerstraße ab und missachtete die Vorfahrt der 17-Jährigen. Diese bremste und stützte dadurch. Zu einer Kollision kam es nicht. Der Pkw hielt an und die Fahrerin erkundigte sich nach dem Befinden der 17-Jährigen. Nach einem kurzen Gespräch fuhr sie weiter, ohne dass sie ihre Personalien und Erreichbarkeit angeben hatte. Zu Hause angekommen, stellte die 17-Jährige fest, dass sie verletzt worden war. Bei dem Pkw soll es sich um einen grauen, größeren Pkw gehandelt haben. Die Fahrerin war etwa 40 Jahre alt und etwa 1,65 Meter groß, sie hatte blonde Haare. Das Verkehrskommissariat bittet um Hinweise zu dem Unfall über die 02162/377-0. /wg (905)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 06.10.2025 – 14:36

    POL-VIE: Viersen-Stadtmitte: Fußgänger bei Abbiegeunfall schwer verletzt

    Viersen-Stadtmitte (ots) - Am Samstag ereignete sich der Unfall gegen 07 Uhr an der Kreuzung Willy-Brandt-Ring / Dülkener Straße in Viersen. Ein 48-jähriger Lkw-Fahrer aus Bochum war auf dem Willy-Brand-Ring aus Richtung Freiheitsstraße unterwegs und wollte an der Kreuzung nach links in die Dülkener Straße abbiegen. Als die Ampel auf Grünlicht umsprang, fuhr er ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 14:33

    POL-VIE: Kempen: Böller geworfen - Kripo ermittelt

    Kempen (ots) - Am 03. Oktober waren drei Kinder auf einem Spielplatz an der Vorster Straße, als zwei ältere Jugendliche mit einem E-Scooter gegen 15 Uhr dazukamen. Diese beiden warfen kurze Zeit später einen Böller in Richtung der drei Kinder. Anschließend fuhren sie mit dem Scooter in unbekannte Richtung weg. Einsatzkräfte stellte fest, dass es sich vermutlich um einen "DumBum"-Böller gehandelt haben könnte. Das ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 14:33

    POL-VIE: Willich-Wekeln/Schiefbahn: Einbrecher stehlen Schmuck und Geld

    Willich-Wekeln/Schiefbahn (ots) - In Wekeln brachen Unbekannte am 03. Oktober in der Zeit zwischen 15.15 und 23.15 Uhr in ein Haus auf der Straße 'Am Anger' ein. Der oder die Einbrecher hebelten ein Fenster auf, durchsuchten das Haus und stahlen nach ersten Feststellungen Bargeld und Schmuck. Die gleiche Beute ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren