Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath: Unbekannte stehlen Wohnwagen - Kripo bittet um Hinweise

Grefrath (ots)

In der Nacht zu Samstag stahlen Unbekannte einen Wohnwagen der Marke Fendt. Der Wohnanhänger stand in einem Unterstand eines Bauernhofes auf der Straße 'Schaphausen' in Grefrath. Der Tatzeitraum liegt zwischen 22 und 10:45 Uhr. Der Wohnwagen hat das Kennzeichen KK-HN 2506 und verfügt über eine Klimaanlage und eine Rangierhilfe. Auffällig sind zwei am Heck angebrachter Aufkleber mit den Schriftzügen 'Kempen' bzw. 'Grefrath'. Das Kriminalkommissariat 2 in Dülken ermittelt und fragt: Wer kann Hinweise zu Tatverdächtigen oder zum Verbleib des Fahrzeuges geben? Erreichbar ist das KK 2 über die 02162/377-0. /wg (908)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell