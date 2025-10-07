Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: E-Scooter flüchtet nach Verkehrsunfall - Ermittler bitten um Hinweise

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

Am Sonntag ereignete sich der Unfall an der Einmündung Ringstraße / Friedensstraße in St. Tönis. Eine 29-jährige Autofahrerin aus St. Tönis war gegen 20.30 Uhr auf der Ringstraße in Richtung Krefelder Straße unterwegs. An der Einmündung Friedensstraße missachtete ein E-Scooter, der aus dem verkehrsberuhigten Bereich kam und auf dem zwei Jugendliche standen, die Vorfahrt der 29-Jährigen. Auf der Einmündung kam es zum Zusammenstoß. Die beiden Jugendlichen stürzten und wurden dabei nach Aussage der Zeugin augenscheinlich auch verletzt. Als die 29-Jährige anhielt und die beiden ansprach, äußerte der Fahrer knapp, dass er keine Hilfe benötige. Sodann flüchteten beide Jugendliche zu Fuß in Richtung Wilhelmplatz. Der Fahrer ist ca. 14 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und hat dunkle Haare. Er trug eine schwarze Jacke und eine dunkle Jeanshose. Der Beifahrer war ähnlich alt, ähnlich groß und ähnlich gekleidet. Allerdings habe er rot Haare gehabt. Das Verkehrskommissariat ermittelt nun und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet und weitere Angaben machen können. Die Rufnummer des Kommissariats in Willich ist die 02162/377-0. /wg (910)

