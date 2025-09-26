PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Folgemitteilung zu Polizei sucht Hinweise nach diversen Sachbeschädigungen in einer Nacht an Fahrzeugen, Bushaltestellen und Blitzeranhänger

Bad Segeberg (ots)

Bad Segeberg Bezugnehmend auf die Medieninformation der Polizeidirektion Bad Segeberg vom 07.08.2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/6092211

Im Zuge der Ermittlungen konnten durch die EG Jugend der Kriminalpolizei Elmshorn zwei Tatverdächtige, ein 15-jähriger Elmshorner und ein bereits polizeilich bekannter 18-Jähriger aus dem Kreis Steinburg, ermittelt werden. Der angerichtete Schaden wird mittlerweile von der Polizei auf ca. 100.000 Euro geschätzt.

Durchsuchungen bei den Beschuldigten führten zum Auffinden von Beweismitteln. Zudem ergaben sich im Rahmen der Ermittlungen konkrete Anhaltspunkte, dass die beiden Beschuldigten, neben den oben beschriebenen Taten, weitere Gegenstände besprüht, einen PKW mit entwendeten Kennzeichen ohne Fahrerlaubnis geführt und Handel mit entwendeten E-Scootern und Fahrrädern getrieben haben.

Die Ermittlungen gegen die beiden werden durch die EG Jugend der Kriminalpolizeistelle Elmshorn und Bezirkskriminalinspektion Itzehoe fortgesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Christian Hesse
Telefon: 04551/884-2020
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

