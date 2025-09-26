Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Großenaspe - Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl - Polizei sucht Zeugen

Großenaspe (ots)

Am 25.09.2025 (Donnerstag) ist es in der Zeit zwischen 14.00 Uhr und 21.20 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus im Haanenbarg gekommen.

In dem genannten Tatzeitraum haben ein oder mehrere unbekannte Täter versucht sich gewaltsam Zutritt in das Innere des Hauses zu verschaffen. Aus bisher nicht bekannten Gründen wurde das Vorhaben abgebrochen und das Haus nicht betreten. Somit haben der oder die Täter auch kein Stehlgut erlangt.

Die Ermittler der Kriminalpolizei Pinneberg erhoffen sich nun Hinweise über Auffälligkeiten in Tatzeit-/Tatortnähe. Sachdienliche Hinweise werden über die Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell