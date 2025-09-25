PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-SE: Norderstedt - Einbruch und ein Einbruchsversuch in Wohnungen

Bad Segeberg (ots)

Gestern (24.09.2025) ist es in Norderstedt zu einem Einbruch und einem Einbruchsversuch in zwei Wohnungen gekommen. Die Ermittler suchen Zeugen und Hinweise.

Zwischen 11:10 Uhr und 17:00 Uhr versuchten unbekannte Täter im sechsten Stock eines mehrstöckigen Wohnhauses in der Straße Wilhelm-Busch-Platz mittels Hebeln in eine Wohnung einzudringen. Die Täter ließen jedoch von ihrem Vorhaben ab und flüchteten.

In der Zeit zwischen 12:00 Uhr bis 14:30 verschafften sich unbekannte Täter ebenfalls in einem mehrstöckigen Wohnhaus in der Mittelstraße gewaltsam Zutritt in eine Wohnung im siebten Stock und durchsuchten nahezu jeden Raum. Angaben über ein mögliches Stehlgut liegen noch nicht vor.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat in beiden Fällen die Ermittlungen übernommen. Die Ermittler bitten um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich der oben genannten Tatorte unter 04101 2020 oder SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Christian Hesse
Telefon: 04551/884-2020
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

