Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Mit blauem Minivan an Verkehrsunfall beteiligt

Warendorf (ots)

Am Donnertag, 20.3.2025, 17.45 Uhr kam es im Bereich Lorenbeckstraße/Prozessionsweg in Sendenhorst zu einem Verkehrsunfall. Ein 21-Jähriger befuhr mit seinem schwarzen VW Sharan die Lorenbeckstraße in Richtung Osttor. Auf Höhe des Prozessionswegs kam dem Ennigerloher ein blauer Minivan mit der Städtekennung WAF entgegen. Die Fahrerin - Geschlecht nicht eindeutig für die Zeugen - bog unvermittelt ab. Der 21-Jährige bremste stark ab, konnte den Verkehrsunfall nicht mehr verhindern und fuhr gegen die rechte Seite des Minivans. Beide Fahrzeugführer parkten ihre Pkw und sprachen kurz miteinander. Dann setzte sich die mutmaßliche Fahrerin, die etwa 70 Jahre alt ist, sehr lange graue Haare hat und weite helle Kleidung trug, in ihr Auto. Anschließend fuhr sie ohne ihre Personalien anzugeben davon. Wer kennt die Unfallbeteiligte mit dem blauen Minivan? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

