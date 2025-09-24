PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bornhöved - Diebstähle aus Pkw - Zeugen gesucht

Bad Segeberg (ots)

In der vergangenen Nacht vom 23. auf den 24. September 2025 ist es in Bornhöved zu mehreren Diebstählen aus Pkw gekommen.

Gegen 03:15 Uhr bemerkte ein Anwohner in der Straße "Himmelsblick" seinen offen stehenden Pkw und informierte die Polizei. Aus dem Fahrzeug fehlte ein Smartphone. Die anschließende Fahndung verlief ergebnislos.

Um 06:23 Uhr wurde in derselben Straße ein weiterer Diebstahl aus einem Fahrzeug gemeldet. Hier fehlte eine Dose Markierungsspray, mit der mutmaßlich im Anschluss Graffiti auf die Fahrbahn aufgetragen wurde.

Am Vormittag meldeten sich zwei Anwohner aus der Straße "Achtern Diek".

Zwischen 21:00 und 10:00 Uhr hatten hier Unbekannte unter anderem Kleidung und Werkzeug aus einem Pkw entwendet.

Im annähernd selben Tatzeitraum wurde ebenfalls im "Achtern Diek" eine Geldbörse aus einem geparkten Ford gestohlen.

Beide Pkw waren unverschlossen.

Die Polizeistation Trappenkamp bittet um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen unter 04323 805270 oder Trappenkamp.PST@polizei.landsh.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Lars Brockmann
Telefon: 04551-884-2022
Handy: 0151-11717416
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Alle Meldungen Alle
  • 24.09.2025 – 14:06

    POL-SE: Kölln-Reisiek - Einbruch in Einfamilienhaus

    Bad Segeberg (ots) - Gestern Vormittag (23.09.2025) ist es im Reisieker Weg im Bereich Ringstraße zum Einbruch in ein Wohnhaus gekommen. Ein oder mehrere Unbekannte drangen zwischen 10:10 und 12:15 Uhr gewaltsam in das Einfamilienhaus ein und durchsuchten die Räume. Im Rahmen der Anzeigeaufnahme durch eine Streife des Polizeireviers Elmshorn ließen sich noch keine Hinweise auf mögliches Diebesgut erlangen. Die ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 12:18

    POL-SE: Elmshorn - Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

    Bad Segeberg (ots) - Im Rahmen einer gemeinsamen Verkehrskontrolle haben Einsatzkräfte des Polizeireviers und des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Elmshorn sowohl am Montag (22.09.2025) als auch am Dienstag (23.09.2025) zahlreichen Verstöße festgestellt. Am Montagmittag stellten die Beamten innerhalb von eineinhalb Stunden insgesamt 24 Ordnungswidrigkeiten bei einer Kontrolle an der Kreuzung Hamburger Straße / ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 14:32

    POL-SE: Uetersen - Ermittlungen nach Feuer

    Bad Segeberg (ots) - Nach einem Brand eines Reihenhauses im Bereich der Hochfeldstraße kurz vor 21 Uhr des gestrigen Abends hat die Kriminalpolizei den Brandort beschlagnahmt und Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte standen Teile des Gebäudes bereits in Flammen. Die betroffenen Bewohner hatten sich zuvor in Sicherheit gebracht. Kräfte der Feuerwehr übernahmen die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren