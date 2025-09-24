Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bornhöved - Diebstähle aus Pkw - Zeugen gesucht

Bad Segeberg (ots)

In der vergangenen Nacht vom 23. auf den 24. September 2025 ist es in Bornhöved zu mehreren Diebstählen aus Pkw gekommen.

Gegen 03:15 Uhr bemerkte ein Anwohner in der Straße "Himmelsblick" seinen offen stehenden Pkw und informierte die Polizei. Aus dem Fahrzeug fehlte ein Smartphone. Die anschließende Fahndung verlief ergebnislos.

Um 06:23 Uhr wurde in derselben Straße ein weiterer Diebstahl aus einem Fahrzeug gemeldet. Hier fehlte eine Dose Markierungsspray, mit der mutmaßlich im Anschluss Graffiti auf die Fahrbahn aufgetragen wurde.

Am Vormittag meldeten sich zwei Anwohner aus der Straße "Achtern Diek".

Zwischen 21:00 und 10:00 Uhr hatten hier Unbekannte unter anderem Kleidung und Werkzeug aus einem Pkw entwendet.

Im annähernd selben Tatzeitraum wurde ebenfalls im "Achtern Diek" eine Geldbörse aus einem geparkten Ford gestohlen.

Beide Pkw waren unverschlossen.

Die Polizeistation Trappenkamp bittet um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen unter 04323 805270 oder Trappenkamp.PST@polizei.landsh.de .

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell