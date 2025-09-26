PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Infotag Polizei Inside

Elmshorn (ots)

   Unseren Bewerberinnen/Bewerbern und Interessierten - zwischen 15 
und 47 Jahren - bieten wir an, Informationen rund um den Polizeiberuf
und zum Einstellungs- und Auswahlverfahren bei dem PABR Elmshorn zu 
erhalten. Das erwartet Sie:
   - Infos zum Job
   - Bewerbungsmöglichkeiten
   - Testverfahren
   - Ausbildungsinhalte
   - Einsatzmittel zum "Anfassen"

Wir wollen den "POLIZEI INSIDE" Info-Tag für Sie gestalten und Ihre individuellen Fragen beantworten. Neben den allgemeinen Themen werden sich das PABR Elmshorn, der KDD und die Einzeldiensthundertschaft "Nordlicht 3" mit ihren Aufgaben und Ausstattung vorstellen. Sie können sich online für folgenden Termin anmelden: ► Donnerstag, 09. Oktober 2025, 16:00 - 19:00 Uhr Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung!

+++ Wichtige Hinweise +++ Am Veranstaltungstag melden Sie sich bitte 15 Minuten vor Beginn der Veranstaltung bei der PABR Elmshorn, Wittenberger Straße 12, 25337 Elmshorn an. Dort werden Sie dann von den Mitarbeitern in Empfang genommen. Sollten Sie trotz erfolgter Anmeldung nicht teilnehmen können, möchten wir Sie bitten, sich per E-Mail unter SG14.BadSegeberg.PD@polizei.landsh.de abzumelden. Um an dieser Veranstaltung teilnehmen zu können, müssen Sie zwingend die Haftungsverzichtserklärung herunterladen, ausfüllen und unterschrieben mitbringen. https://t1p.de/bwqrj Ohne diese Haftungsverzichtserklärung erhalten Sie keinen Zugang zum Gelände!

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Michael Bergmann
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Alle Meldungen Alle
  • 25.09.2025 – 12:59

    POL-SE: Norderstedt - Einbruch und ein Einbruchsversuch in Wohnungen

    Bad Segeberg (ots) - Gestern (24.09.2025) ist es in Norderstedt zu einem Einbruch und einem Einbruchsversuch in zwei Wohnungen gekommen. Die Ermittler suchen Zeugen und Hinweise. Zwischen 11:10 Uhr und 17:00 Uhr versuchten unbekannte Täter im sechsten Stock eines mehrstöckigen Wohnhauses in der Straße Wilhelm-Busch-Platz mittels Hebeln in eine Wohnung einzudringen. Die Täter ließen jedoch von ihrem Vorhaben ab und ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 15:59

    POL-SE: Pinneberg - 2. Folgemeldung zum Brand eines Wohnhauses

    Bad Segeberg (ots) - Nach dem Brand eines Wohnhauses in der Elmshorner Straße in Pinneberg am 22.09.2025 halten die Ermittlungen der Kriminalpolizei Pinneberg zur Ursache weiter an. Näheres zum Brandgeschehen ist den gestrigen Pressemitteilungen unter nachstehenden Links zu entnehmen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/6123507 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren