Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Infotag Polizei Inside

Elmshorn (ots)

Unseren Bewerberinnen/Bewerbern und Interessierten - zwischen 15 und 47 Jahren - bieten wir an, Informationen rund um den Polizeiberuf und zum Einstellungs- und Auswahlverfahren bei dem PABR Elmshorn zu erhalten. Das erwartet Sie: - Infos zum Job - Bewerbungsmöglichkeiten - Testverfahren - Ausbildungsinhalte - Einsatzmittel zum "Anfassen"

Wir wollen den "POLIZEI INSIDE" Info-Tag für Sie gestalten und Ihre individuellen Fragen beantworten. Neben den allgemeinen Themen werden sich das PABR Elmshorn, der KDD und die Einzeldiensthundertschaft "Nordlicht 3" mit ihren Aufgaben und Ausstattung vorstellen. Sie können sich online für folgenden Termin anmelden: ► Donnerstag, 09. Oktober 2025, 16:00 - 19:00 Uhr Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung!

+++ Wichtige Hinweise +++ Am Veranstaltungstag melden Sie sich bitte 15 Minuten vor Beginn der Veranstaltung bei der PABR Elmshorn, Wittenberger Straße 12, 25337 Elmshorn an. Dort werden Sie dann von den Mitarbeitern in Empfang genommen. Sollten Sie trotz erfolgter Anmeldung nicht teilnehmen können, möchten wir Sie bitten, sich per E-Mail unter SG14.BadSegeberg.PD@polizei.landsh.de abzumelden. Um an dieser Veranstaltung teilnehmen zu können, müssen Sie zwingend die Haftungsverzichtserklärung herunterladen, ausfüllen und unterschrieben mitbringen. https://t1p.de/bwqrj Ohne diese Haftungsverzichtserklärung erhalten Sie keinen Zugang zum Gelände!

