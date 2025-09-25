Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Mutmaßlicher Fahrraddiebstahl/Polizei sucht weitere Zeugen und den Eigentümer des Rades

Bad Segeberg (ots)

Am 18.09.2025, gegen 00:00 Uhr, ist es in Norderstedt zu einem mutmaßlichen Diebstahl eines Fahrrades gekommen.

Eine Zeugin hatte aus dem Innenhof der Hausnummer 409 bis 413 der Ulzburger Straße laute Geräusche gehört und sehen können, wie sich zwei männliche Personen verdächtig an einem Fahrrad zu schaffen machten. Nach dem vermutlichen Diebstahl des Rades hätten sich die Personen mit zwei Fährrädern auf der Ulzburger Straße in Richtung Süden entfernt.

Über das Rad sind keinerlei Daten bekannt.

Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Zeugen des Geschehens, insbesondere den noch unbekannten Fahrradeigentümer, sich mit der Polizei unter 040-528060 in Verbindung zu setzen.

