POL-SE: Pinneberg - Polizei sucht Zeugen eines Raubes im Fahltsholz

Pinneberg (ots)

Am 25.09.2025 (Donnerstag) ist es um 21.56 Uhr zu einem Raub im Pinneberger Stadtwald 'Fahltsholz' gekommen. Der männliche Täter konnte unerkannt fliehen.

Zur Tatzeit ging ein 65-jähriger Mann aus Rellingen vom Pinneberger Bahnhof kommend durch den Wald (Fahltsholz) in Richtung des Fahtskamp. Hierbei passierte er einen dunkel gekleideten Mann, der eine Kapuze über den Kopf gezogen hatte. Die Person folgte ihm dann ein Stück weit und passte sich einem sich ändernden Gehtempo des Rellingers immer an. Daraufhin blieb der Rellinger stehen und ließ sich von dem Mann überholen. Dieser drehte sich nach dem Vorbeigehen aber direkt um und hielt dem Geschädigten ein Messer mit langer Klinge entgegen, um dann die Herausgabe der Brieftasche zu fordern. Der Rellinger händigte einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag aus und der Täter entfernte sich anschließend in Richtung Bahnhof und sei dann durch die Unterführung zur Osterholder Allee gelaufen.

Die anschließenden Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten nicht zum Ergreifen eines Tatverdächtigen.

Zur Beschreibung des Mannes konnte gesagt werden, dass er ungefähr 180 cm groß ist und dunkle Bekleidung mit einem Kapuzenpullover trug. Die Kapuze hatte der Mann über den Kopf und tief ins Gesicht gezogen, so dass das Gesicht nicht erkennbar war. Der Täter sprach Deutsch mit nicht klar definierbarem Akzent.

Die Ermittlungen zu dieser Tat werden bei der Kriminalpolizei Pinneberg geführt. Sachdienliche Hinweise werden dort unter der Rufnummer 04101-202-0 entgegengenommen.

