Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Dyck: Auffahrunfall - Zwei Personen verletzt

Nettetal-Dyck (ots)

Am Mittwochmorgen ereignete sich der Unfall gegen 06:45 Uhr auf der Straße Dyck in Nettetal. Eine 31-jährige Viersenerin war mit ihrem Pkw aus Richtung der Kreuzung B509 in Dyck unterwegs und hielt an einem geparkten Pkw an, um den Gegenverkehr passieren zu lassen. Eine 54-jährige Autofahrerin aus Nettetal war in gleicher Richtung unterwegs, erkannte aber zu spät, dass der Wagen vor ihr angehalten hatte. Durch die Kollision wurden die 31-jährige Viersenerin leicht verletzt, die 54-jährige Nettetalerin wurde schwer verletzt. /wg (913)

