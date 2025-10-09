Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Unfall beim Abbiegen - junge Fußgängerin wird schwer verletzt

Viersen (ots)

Am Mittwoch ereignete sich der Unfall gegen 14.50 Uhr an der Kreuzung Willy-Brandt-Ring/Freiheitsstraße in Viersen. Ein 51-jähriger Autofahrer aus Brüggen stand nach derzeitigem Stand bei Rotlicht an der Kreuzung. Er war auf dem Willy-Brandt-Ring aus Richtung Hofstraße unterwegs. Als die Ampel umsprang, fuhr er an und bog nach links in Richtung Dülkener Straße ab. Dabei touchierte er ein 3-jähriges Mädchen aus Viersen, welches auf der Fußgängerfurt in Richtung Vogteistraße lief. Die Mutter des Kindes befand sich einige Meter dahinter. Das Kind stürzte und wurde dabei verletzt. Ein Rettungswagen brachte es in ein Krankenhaus, wo es stationär aufgenommen wurde. /wg (914)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell