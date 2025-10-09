PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-VIE: Viersen/Tönisvorst: Taschendiebe waren unterwegs - Kripo bittet um Hinweise

Viersen/Tönisvorst (ots)

Am gestrigen Mittwoch wurden der Polizei gleich drei Handtaschendiebstähle angezeigt. Der erste passierte gegen 13.00 Uhr in einem Discounter auf der Benrader Straße in St. Tönis. Eine 75-Jährige Kempenerin hatte das Portemonnaie ihres Mannes in ihrer Handtasche. Die Tasche trug sie vor sich, der Reißverschluss war verschlossen. Kurze Zeit später bemerkte die Frau, dass der Reißverschluss geöffnet und das Portemonnaie gestohlen worden war. Die beiden weiteren Fälle ereigneten sich in der Fußgängerzone in Viersen. In beiden Fällen befanden sich die 79- und 80-jährigen Seniorinnen aus Viersen beziehungsweise aus Wegberg in einem Bekleidungsgeschäft auf der Hauptstraße in Viersen. Beide trugen ihre geschlossenen Handtaschen ebenfalls vorne am Körper. Auch hier wurden die Reißverschlüsse der Taschen von Unbekannten geöffnet und das jeweilige Portemonnaie gestohlen. Die 80-Jährige Wegbergerin konnte eine verdächtige Frau beschreiben: Sie Frau ist ca. Jahre alt und etwa 1,60 Meter groß. Sie hatte dunkles, schulterlanges Haar. Das Kriminalkommissariat 2 in Dülken ermittelt und bittet um Hinweise auf Tatverdächtige über die 02162/377-0. Augen auf und Tasche zu! Taschendiebe sind raffiniert und lenken ihre Opfer mit den verschiedensten Varianten ab. Anrempeln bei der Suche am Kleiderständer oder am Wühltisch, Fragen nach Preisen oder Qualität von Bekleidung sind nur zwei Beispiele. Die Täter oder Täterinnen lenken ihre Opfer ab, verwickeln sie in ein Gespräch. In solchen Momenten können die Täter dann unbemerkt die Handtasche oder den Rucksack öffnen und das Portemonnaie stehlen. Auch Taschen, die zum Beispiel in einem Rollator mitgeführt werden, sind ein leichtes Ziel der Diebe. Deswegen: Lassen Sie Taschen oder Rucksäcke nie unbeobachtet. Verwahren Sie die PIN niemals zusammen mit ihre Bankkarte auf. Seien Sie besonders misstrauisch, wenn sich Ihnen jemand besonders nähert und vergrößern Sie den Abstand. Wenn Sie Opfer wurden oder einen Diebstahl beobachten, rufen Sie sofort über die 110 an, helfen Sie den Opfern und bitten Passanten um Hilfe. Damit Sie mit ihren älteren Verwandten oder Bekannten über Taschendiebstahl reden können, haben wir die wichtigsten Tipps hier zusammengefasst: https://viersen.polizei.nrw/artikel/taschendiebstahl-augen-auf-und-tasche-zu-0 /wg (916)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

