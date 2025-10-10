PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten-Dam: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt - beteiligter Pkw fährt weiter

Niederkrüchten-Dam (ots)

Das Verkehrskommissariat in Willich ermittelt zu einer Verkehrsunfallflucht und sucht Zeugen. Der Unfall ereignete sich bereits am 07. Oktober gegen 15:20 Uhr auf der Straße Gewerbering in Dam. Ein 44-jähriger Radfahrer aus Niederkrüchten fuhr hier in Richtung Einmündung zur Mönchengladbacher Straße. Da er auf den Radweg in Richtung Niederkrüchten fahren wollte, querte er in Höhe Hausnummer 21 die Fahrbahn und achtete dabei nicht auf einen nachfolgenden Pkw, der ihn gerad überholen wollte. Es kam zur Kollision, bei der der 44-Jährige leicht verletzt wurde. Der Pkw hielt kurz an, wendete jedoch und setzte seine Fahrt zurück ins Industriegebiet fort. Bei dem Pkw soll es sich um einen grauen Wagen mit möglicherweise niederländischem Kennzeichen gehandelt haben. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder weitere Angaben zu dem beteiligten Pkw machen können, erreichen das Verkehrskommissariat über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (917)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

