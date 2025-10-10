Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Unfall auf Kreuzung - Kradfahrer wird schwer verletzt

Nettetal-Lobberich (ots)

Zu dem schweren Unfall kam es am Freitagmittag gegen 13.15 Uhr. Ein 48-jähriger Pkw-Fahrer aus Nettetal fuhr auf der L 373 aus Richtung Hinsbeck und bog an der Kreuzung zur Kempener Straße in Lobberich nach rechts in Richtung Innenstadt ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 48-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades aus Nettetal, der aus Richtung Boisheim kommend, ebenfalls in Richtung Lobberich Innenstadt abgebogen war. Es kam zur Kollision, bei welcher der 48-Jährige schwer verletzt wurde. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Kreuzung bis etwa 15.00 Uhr gesperrt. /wg (922)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell