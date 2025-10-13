Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Radfahrer schwerverletzt

Viersen (ots)

Am Sonntag, dem 12.10.2025, ereignete sich gegen 17:36 Uhr ein Unfall auf dem Omperter Weg, bei dem ein Radfahrer schwer verletzt wurde. Ein 62-jähriger Mönchengladbacher war mit seinem Pedelec in Richtung Gladbacher Straße unterwegs. Aus bisher ungeklärten Gründen stürzte der Mann. Zeugen des Unfalls leisteten Erste Hilfe bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte. Durch diese wurde eine Reanimation fortgeführt. Der verunfallte Radfahrer verletzte sich dabei lebensgefährlich und wird derzeit im Krankenhaus behandelt. /js (925)

