Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Fiat gestohlen - Haben Sie Hinweise zum Verbleib des Wagens?

Willich (ots)

In der Nacht vom Samstag, den 11.10.2025, 01:30 bis 16:45 Uhr wurde der Wagen auf dem "Netto"- Parkplatz auf der De-Mülder-Gasse geparkt, als mindestens eine unbekannte Person das Fahrzeug entwendet hat. Es handelt sich um einen schwarzen Abarth der Marke Fiat aus dem Jahr 2018 mit dem amtlichen Kennzeichen LEV-PS180. Die Polizei bittet nun Zeuginnen und Zeugen, sich zu melden, falls sie den Wagen gesehen haben. Hinweise bitte unter der Telefonnummer 02162/377-0./js (924)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell