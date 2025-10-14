PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen-St. Hubert: Falsche Mobilfunkmitarbeiter verschaffen sich Zutritt in Wohnung von Seniorin

Kempen-St. Hubert (ots)

Am Freitag, dem 10. Oktober, wurde eine Frau aus der Bellstraße Opfer von Betrügern. Gegen 13 Uhr klingelte es an der Tür der Seniorin. Ein Mann gab sich als Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens aus und erklärte, er müsse die Anschlüsse im Keller überprüfen. Im Laufe des Gesprächs kam ein zweiter Mann hinzu, der sich als Techniker ausgab und das Gespräch mit der Frau im Erdgeschoss fortsetzte. Der zweite Mann sah sich im ersten Geschoss um. Nach ca. 20 Minuten verließen beide Männer das Haus. Daraufhin rief die Seniorin beim Mobilfunkanbieter an und erfuhr, dass es sich bei beiden Männern um keine Mitarbeiter des Anbieters handele. Sie stellte fest, dass das erste Obergeschoss nach Wertgegenständen durchsucht worden sei. Es wurde nichts entwendet. Die erste Person war etwa 30 Jahre alt, hatte kurzes, dunkles Haar. Er war ca. 175 cm groß und trug dunkle Kleidung mit einem weißen Hemd darunter. Der zweite Mann war etwa 40 Jahre alt und trug eine Mütze. Er war ca. 170 cm groß und trug einem schwarzen Parka, darunter mit dunkler Kleidung. Haben Sie die beiden Männer im Bereich der Bellstraße gesehen? Oder haben Sie andere Hinweise? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer 02162/377-0. Die Polizei appelliert: Lassen Sie niemals unangekündigte Handwerker in ihr Haus. /js (927)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

