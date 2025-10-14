PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Akku gerät in Brand

Viersen (ots)

Am späten Montag, den 13. Oktober, 22:58 Uhr kam es zu einem Brand auf der Gereonstraße in Viersen. Dabei brannte ein Mehrfamilienhaus, das Dachgeschoss wurde durch das Feuer und Teile der darunterliegenden Wohnungen wurden durch das Löschwasser beschädigt. Ursächlich für den Brand war ein Akku. /js (928)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

