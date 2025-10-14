POL-VIE: Viersen: Akku gerät in Brand
Viersen (ots)
Am späten Montag, den 13. Oktober, 22:58 Uhr kam es zu einem Brand auf der Gereonstraße in Viersen. Dabei brannte ein Mehrfamilienhaus, das Dachgeschoss wurde durch das Feuer und Teile der darunterliegenden Wohnungen wurden durch das Löschwasser beschädigt. Ursächlich für den Brand war ein Akku. /js (928)
