Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brand auf Recyclinghof in Viersen - kein Hinweis auf Straftaten

Viersen (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist der Feuerwehrleitstelle ein Feuerschein auf dem Elkanweg gemeldet worden. Daraufhin stellten die Feuerwehrleute Flammen auf dem dortigen Recyclinghof fest, welche schnell gelöscht werden konnten. Ersten Erkenntnissen zu Folge, könnte eine Arbeitsmaschine in Brand geraten sein. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor. /cp (931)

