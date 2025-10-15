Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Heckenbrand im Vorgarten - Zeugen gesucht

Viersen-Süchteln (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, gegen 03:00Uhr, ist auf dem Rader Weg in Süchteln die Hecke eines Privathauses in Brand geraten. Die Bewohner des Hauses wurden aus dem Schlaf gerissen und berichteten von meterhohen Flammen in ihrem Vorgarten. Durch sofort eingeleitete Löschmaßnahmen mit dem eigenen Gartenschlauch konnten sie verhindern, dass sich das Feuer auf das Wohnhaus oder Gegenstände im nahen Umfeld ausbreitete. Anschließend löschte die Feuerwehr den Brand gänzlich ab. Da derzeit keine Hinweise auf eine Selbstentzündung hindeuten, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Wenn sie zur genannten Zeit verdächtige Beobachtungen in Süchteln gemacht haben, dann melden sie sich bitte bei der Polizei Viersen unter der Rufnummer 02162/377-0. /cp (930)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell