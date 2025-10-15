PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-VIE: Nettetal: Zigarettenautomatensprenger flüchten mit einem grauen Mercedes Cabriolet - wer kennt die Männer?

Nettetal-Schaag (ots)

Am Dienstag, den 14.10.2025 um kurz vor 22:00Uhr haben Anwohner der Boisheimer Straße in Schaag einen lauten Knall gemeldet. Augenzeugen berichteten von einem rauchenden Zigarettenautomaten sowie von 4 dunkel gekleideten Männern, die unmittelbar vor dem Automaten Gegenstände vom Boden aufsammelten. Zwei der Männer haben schwarze Helme getragen. Anschließend flüchteten sie mit einem grauen Mercedes Cabriolet, in dem bereits eine fünfte Person auf dem Fahrersitz saß. Möglicherweise wurde eine unbekannte Menge Bargeld und Zigaretten entwendet. Das Kriminalkommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt weitere Hinweise zur Identifizierung der Täter unter 02162/377-0 entgegen. /cp (933)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

