PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Sachbeschädigung durch Feuer - Wer hat etwas gesehen?

Viersen-Dülken (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr entdeckte ein Zeuge in der Paul-Weyers-Grundschule, dass dort mehrere Gegenstände, darunter diverse Schilder und eine Mülltonne durch Feuer beschädigt wurden. Am Vortag seien alle Gegenstände noch unbeschädigt gewesen. Deshalb sucht die Polizei nun Zeuginnen oder Zeugen, die am Dienstagabend oder in der Nacht zu Mittwoch verdächtige Beobachtungen im Bereich Mühlenberg gemacht haben. Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer 02162/377-0. /js (935)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 16.10.2025 – 11:52

    POL-VIE: Willich: Brand im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses

    Willich (ots) - Am Mittwochabend, gegen 18:00 Uhr, kam es in der Fröbelstraße in Willich zu einem Brand im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses. Als Brandursache wird derzeit ein unbeaufsichtigtes Essen auf dem Herd angenommen. Insgesamt sind alle drei Dachgeschosswohnungen nicht mehr bewohnbar. Die übrigen Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten nach Beendigung ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 11:06

    POL-VIE: Nettetal: Tageswohnungseinbruch - Bargeld gestohlen

    Nettetal-Kaldenkirchen (ots) - Zu einem Einbruch in eine Wohnung ist es am Dienstag zwischen 12:00Uhr und 14:00Uhr in Nettetal-Kaldenkirchen gekommen. Der oder die Täter öffneten gewaltsam die Tür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Frankstraße. Gestohlen wurde eine vierstellige Summe Bargeld. Zeugen, die zur Mittagszeit auf der Frankstraße ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren