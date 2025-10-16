Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Sachbeschädigung durch Feuer - Wer hat etwas gesehen?

Viersen-Dülken (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr entdeckte ein Zeuge in der Paul-Weyers-Grundschule, dass dort mehrere Gegenstände, darunter diverse Schilder und eine Mülltonne durch Feuer beschädigt wurden. Am Vortag seien alle Gegenstände noch unbeschädigt gewesen. Deshalb sucht die Polizei nun Zeuginnen oder Zeugen, die am Dienstagabend oder in der Nacht zu Mittwoch verdächtige Beobachtungen im Bereich Mühlenberg gemacht haben. Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer 02162/377-0. /js (935)

