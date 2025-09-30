PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Geldbeutel aus Jackentasche gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Eine Frau aus dem Landkreis ist am Montagnachmittag in der Innenstadt Opfer von Taschendieben geworden. Wie die 32-Jährige der Polizei meldete, hielt sie sich gegen 14 Uhr am Stiftsplatz auf und saß dort vorübergehend auf einer Bank; ihre Geldbörse hatte sie nach eigenen Angaben in der offenen Jackentasche verstaut.

Als die Frau wenige Minuten später aufstand und weitergehen wollte, war das Portemonnaie nicht mehr da. Die 32-Jährige konnte keine Hinweise auf mögliche Diebe geben, es war ihr niemand aufgefallen. Zusammen mit dem Geldbeutel verschwanden ein geringer Bargeldbetrag, Bank- und Kreditkarte sowie der Führerschein der Frau.

Die Polizei empfiehlt: Verstauen Sie Geld und Wertsachen am besten immer in Innentaschen der Kleidung oder in verschließbaren Taschen. Machen Sie es potenziellen Dieben so schwer wie möglich, an Ihr Eigentum zu kommen! |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

