Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Geldbeutel aus Jackentasche gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Eine Frau aus dem Landkreis ist am Montagnachmittag in der Innenstadt Opfer von Taschendieben geworden. Wie die 32-Jährige der Polizei meldete, hielt sie sich gegen 14 Uhr am Stiftsplatz auf und saß dort vorübergehend auf einer Bank; ihre Geldbörse hatte sie nach eigenen Angaben in der offenen Jackentasche verstaut.

Als die Frau wenige Minuten später aufstand und weitergehen wollte, war das Portemonnaie nicht mehr da. Die 32-Jährige konnte keine Hinweise auf mögliche Diebe geben, es war ihr niemand aufgefallen. Zusammen mit dem Geldbeutel verschwanden ein geringer Bargeldbetrag, Bank- und Kreditkarte sowie der Führerschein der Frau.

Die Polizei empfiehlt: Verstauen Sie Geld und Wertsachen am besten immer in Innentaschen der Kleidung oder in verschließbaren Taschen. Machen Sie es potenziellen Dieben so schwer wie möglich, an Ihr Eigentum zu kommen! |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell