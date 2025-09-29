PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wer hat die Schlägereien beobachtet?

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Gleich zweimal musste die Polizei in der Nacht zu Sonntag nach Weilerbach ausrücken. Beide Male wurden Schlägereien in der Straße "Falltor" gemeldet. Gesucht werden Zeugen, die helfen können, die Abläufe aufzuklären.

Gegen 2.30 Uhr wurde ein 42-jähriger Mann bei einer handfesten Auseinandersetzung verletzt. Seinen Angaben zufolge war er von fünf Unbekannten attackiert worden, die auf ihn einschlugen. Anschließend hätten sich die Täter in unbekannte Richtung entfernt.

Obwohl er über Schmerzen klagte, lehnte der Mann eine ärztliche Versorgung ab. Er gab an, die Angreifer nicht beschreiben zu können. Der 42-Jährige stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Laut Atemschnelltest hatte er 1,87 Promille "intus".

Keine zwei Stunden später wurde die nächste Schlägerei gemeldet. Als die Streife vor Ort eintraf, war von dem Gerangel nichts mehr zu sehen. Ein 32-Jähriger gab sich als Beteiligter zu erkennen. Statt sachdienliche Angaben zu machen, pöbelte er die Einsatzkräfte aber nur an. Eine Verletzung war bei dem stark alkoholisierten Mann nicht erkennbar. Ihm wurde ein Platzverweis erteilt und ein Taxi gerufen, das ihn nach Hause bringen sollte.

Hinweise zu den jeweiligen Auseinandersetzungen nimmt die Polizeiinspektion 2 unter Telefon 0631 369-14299 entgegen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

  • 29.09.2025 – 16:56

    POL-PDKL: Brüder zoffen sich heftig

    Kaiserslautern (ots) - Gleich aus mehreren Gründen ermittelt die Polizei gegen zwei Jugendliche aus dem Stadtgebiet. Die beiden Brüder waren am Sonntagmittag in einen so heftigen Streit geraten, dass die Polizei einschreiten musste. Es kam zu wechselseitigen Körperverletzungen. Der jüngere der beiden flüchtete beim Eintreffen der Streife. Und der ältere verhielt sich den Beamten gegenüber aggressiv. Er wurde ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 16:03

    POL-PDKL: Gemüter beruhigt und für Ruhe gesorgt

    Kaiserslautern (ots) - Eine bevorstehende Schlägerei ist der Polizei am Sonntagabend aus dem östlichen Stadtgebiet gemeldet worden. Ein Zeuge verständigte gegen 19.30 Uhr die Streife, nachdem es bereits auf der Straße zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen war und einer der Beteiligten weitere Drohungen gegen andere Anwohner geäußert hatte. Während die Streife vor Ort den Sachverhalt ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 16:01

    POL-PDKL: 24-Jährige tickt aus

    Kaiserslautern (ots) - Wegen Körperverletzung, Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt die Polizei gegen eine junge Frau, die in der Nacht zu Sonntag ausgetickt ist. Die 24-Jährige war zunächst gegen 3.30 Uhr in der Marktstraße mit einer Mitarbeiterin eines Lokals aneinandergeraten, hatte diese auch beleidigt und an der Hand leicht verletzt. Als die alarmierte Polizeistreife vor Ort eintraf und die Frau ansprach, verhielt sie sich auch den ...

    mehr
