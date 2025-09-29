Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wer hat die Schlägereien beobachtet?

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Gleich zweimal musste die Polizei in der Nacht zu Sonntag nach Weilerbach ausrücken. Beide Male wurden Schlägereien in der Straße "Falltor" gemeldet. Gesucht werden Zeugen, die helfen können, die Abläufe aufzuklären.

Gegen 2.30 Uhr wurde ein 42-jähriger Mann bei einer handfesten Auseinandersetzung verletzt. Seinen Angaben zufolge war er von fünf Unbekannten attackiert worden, die auf ihn einschlugen. Anschließend hätten sich die Täter in unbekannte Richtung entfernt.

Obwohl er über Schmerzen klagte, lehnte der Mann eine ärztliche Versorgung ab. Er gab an, die Angreifer nicht beschreiben zu können. Der 42-Jährige stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Laut Atemschnelltest hatte er 1,87 Promille "intus".

Keine zwei Stunden später wurde die nächste Schlägerei gemeldet. Als die Streife vor Ort eintraf, war von dem Gerangel nichts mehr zu sehen. Ein 32-Jähriger gab sich als Beteiligter zu erkennen. Statt sachdienliche Angaben zu machen, pöbelte er die Einsatzkräfte aber nur an. Eine Verletzung war bei dem stark alkoholisierten Mann nicht erkennbar. Ihm wurde ein Platzverweis erteilt und ein Taxi gerufen, das ihn nach Hause bringen sollte.

Hinweise zu den jeweiligen Auseinandersetzungen nimmt die Polizeiinspektion 2 unter Telefon 0631 369-14299 entgegen. |cri

