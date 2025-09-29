PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDKL: Gemüter beruhigt und für Ruhe gesorgt

Kaiserslautern (ots)

Eine bevorstehende Schlägerei ist der Polizei am Sonntagabend aus dem östlichen Stadtgebiet gemeldet worden. Ein Zeuge verständigte gegen 19.30 Uhr die Streife, nachdem es bereits auf der Straße zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen war und einer der Beteiligten weitere Drohungen gegen andere Anwohner geäußert hatte.

Während die Streife vor Ort den Sachverhalt aufnahm, kam es zu einer Menschenansammlung in der angrenzenden Straße, aus der heraus den Polizeibeamten immer wieder etwas Unverständliches zugerufen wurde. Die Einsatzkräfte führten deshalb in der Gruppe Personenkontrollen durch und ermahnten alle, die sich versammelt hatten, zur Ruhe. Die meisten gingen daraufhin in ihre Wohnungen zurück.

Nach dem mutmaßlichen Täter der ersten Auseinandersetzung wird noch gesucht. Er war nicht mehr vor Ort. Seine Personalien stehen aber fest. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren