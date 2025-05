Polizei Duisburg

POL-DU: Wedau: Person stirbt bei Wohnhausbrand - Kripo ermittelt

Duisburg (ots)

Am frühen Mittwochabend (21. Mai 2025, 17:20 Uhr) ist bei einem Brand in einem Reihenhaus an der Straße Zur Wolfskuhl eine Person ums Leben gekommen. Nach aktuellem Kenntnisstand handelt es sich dabei mutmaßlich um die 77-jährige Bewohnerin.

Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr wurde eine Ausbreitung der Flammen auf benachbarte Häuser verhindert. Die Bewohner der angrenzenden Gebäude konnten diese rechtzeitig und selbstständig verlassen. Für die Dauer der Löscharbeiten sperrte die Polizei die umliegenden Straßen. Das betroffene sowie die benachbarten Häuser sind derzeit unbewohnbar.

Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Duisburg wird ein Brandsachverständiger hinzugezogen.

