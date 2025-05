POL-DU: Obermeiderich: Mit Schulbus kollidiert und die Flucht ergriffen

Duisburg (ots) - Falsche Polizeibeamte schlugen am Montagmittag (19. Mai, 13 Uhr) im Bereich der Gabrielstraße zu und bestahlen eine Seniorin (88). Was geschehen ist: Die Duisburgerin erhielt bereits um 12:30 Uhr einen Anruf eines vermeintlichen Polizisten, der Angaben zu einem Diebstahlversuch eines Bankschließfaches machte. Der Anrufer kündigte an, einen angeblichen Kollegen vorbeizuschicken, der ihre ...

