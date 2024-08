Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei Fahrräder gestohlen

Erfurt (ots)

Am vergangenen Wochenende stahlen Einbrecher Fahrräder aus zwei Keller in Erfurt. Ein Einbrecher war zunächst in ein Mehrfamilienhaus im Stadtteil Rieth eingedrungen. Dort brach er ein Kellerabteil auf und stahl daraus ein Mountainbike der Marke "Radon" im Wert von 2.700 Euro. Größere Beute machte ein Dieb am Roten Berg. Dieser brach ebenfalls in eine Kellerbox ein und stahl daraus ein Pedelec der Marke "Cube" im Wert von 4.400 Euro. Beide Einbrecher flüchteten mit den Zweirädern ungesehen in unbekannte Richtung. Die Besitzer informierten am vergangenen Wochenende die Polizei, welche die weiteren Ermittlungen aufgenommen hat. (SE)

