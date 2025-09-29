Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Schmierfinken gesucht!

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht die Schmierfinken, die ihre Spuren an einem Haus in der Klosterstraße hinterlassen haben. An dem Gebäude wurden am Sonntag mehrere Graffiti festgestellt. Unbekannte Täter hatten Buchstaben und Zahlen auf die Hauswand und mehrere Fensterläden gesprüht.

Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar, ebenso die genaue Tatzeit. Der in Frage kommende Zeitraum kann lediglich auf die vergangene Woche zwischen Montag und Sonntag eingegrenzt werden. Die Polizeiinspektion 1 ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise auf mögliche Täter oder den Zeitpunkt, wann die Schmierereien zum ersten Mal aufgefallen sind, unter der Telefonnummer 0631 369-14199. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell