POL-PDKL: Kollision zwischen Auto und Fahrrad

Im Kreisverkehr in der Williams Road ist es am Sonntagmittag zu einem Zusammenstoß zwischen einem Autofahrer und einem Fahrradfahrer gekommen. Der Radfahrer wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach dem beteiligten Fahrer eines silbernen Kleinwagens, der ungefähr 65 bis 70 Jahre alt ist und weiße Haare hat.

Nach Angaben des 71-jährigen Radlers passierte er den Kreisel gegen 13 Uhr und wollte ihn nach rechts in Richtung Zeppelinstraße verlassen. Dabei kam es jedoch zur Kollision mit dem silberfarbenen Pkw, der ebenfalls in diese Richtung fahren wollte. Dadurch stürzte der Fahrradfahrer zu Boden.

Der Autofahrer habe kurz angehalten, dem Radfahrer wieder auf die Beine geholfen und gefragt, ob alles in Ordnung sei. Anschließend sei er weitergefahren.

Der 71-jährige Radler hatte jedoch nach eigener Aussage einen kleinen Schock erlitten und konnte in diesem Moment gar nichts sagen. Erst im Nachhinein machten sich bei ihm Schmerzen bemerkbar und er stellte fest, dass sowohl sein Fahrrad als auch sein Helm bei dem Unfall leicht beschädigt wurden.

Mit dem Autofahrer hatte der Mann keine Personalien getauscht und konnte auch keine Angaben zum Kennzeichen des Pkw machen. Der Verantwortliche wird deshalb gebeten, sich unter Telefon 0631 369-14199 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri

