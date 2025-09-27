PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mann beschädigt Fahrzeuge und gerät mit Freundin in Streit - Polizei bittet um Hinweise

Kaiserslautern (ots)

Am Freitagabend (26.09.2025) ist es in Kaiserslautern zu einem eskalierenden Streit zwischen einem jungen Paar gekommen. Im Verlauf kam es zu mehreren Sachbeschädigungen an Fahrzeugen sowie zu einer körperlichen Auseinandersetzung im Stadtpark. Nach derzeitigen Erkenntnissen gerieten ein 23-jähriger Mann und seine 19-jährige Freundin zunächst verbal aneinander. Der Streit setzte sich zu Fuß über die Balbierstraße, Buchenlochstraße, Karcherstraße sowie die Trippstadter Straße in Richtung Stadtpark fort. Während des Weges ließ der 23-Jährige seiner Wut freien Lauf und trat mehrfach gegen geparkte Fahrzeuge am Straßenrand. Dabei wurden mehrere Pkw beschädigt. Im Stadtpark eskalierte die Situation schließlich in eine körperliche Auseinandersetzung zwischen den beiden. Mehrere alarmierte Einsatzkräfte trafen das Paar vor Ort an und trennten es. Gegen den Mann wird nun wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt.

Die Polizei bittet Fahrzeughalter, die ihre Fahrzeuge am Abend des 26.09.2025 in den genannten Straßenzügen geparkt hatten, diese auf mögliche Beschädigungen zu überprüfen. Auch Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich zu melden.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der Telefonnummer 0631 / 369-14299 oder per E-Mail an pikaiserslautern2@polizei.rlp.de |pvd

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

