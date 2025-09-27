Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Traktor flüchtet vor Polizei - Fahrer ermittelt - Zeugen und mögliche Geschädigte gesucht

Otterbach (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (26. auf 27.09.2025) kam es in Otterbach (Landkreis Kaiserslautern) zu einem ungewöhnlichen Polizeieinsatz. Ein Traktor fiel durch auffällige Fahrweise auf und entzog sich einer Polizeikontrolle. Der Fahrer flüchtete zunächst mit dem Fahrzeug durch unwegsames Gelände, wurde jedoch im Nachgang ermittelt.

Gegen 01:00 Uhr wurde der Polizei ein Traktor gemeldet, der in auffälliger und teilweise gefährdender Fahrweise durch den Ortsbereich von Otterbach fuhr. Beim Erkennen des Streifenwagens setzte der Fahrer zur Flucht an, steuerte das Fahrzeug über unbefestigtes Gelände und ließ den Traktor schließlich auf einem Feld verlassen zurück. Im Rahmen weiterer Ermittlungen konnte ein Tatverdächtiger aus dem Landkreis Kusel identifiziert werden. Gegen ihn wird wegen mehrerer Verkehrsstraftaten ermittelt.

Die Polizei bittet Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder durch die Fahrweise des Traktors gefährdet oder geschädigt wurden, sich zu melden. Insbesondere Verkehrsteilnehmer, Anwohner oder Eigentümer geparkter Fahrzeuge im Bereich Otterbach, die zwischen 01:00 Uhr und 02:00 Uhr am Samstagmorgen (27.09.2025) unterwegs waren oder Auffälligkeiten festgestellt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der Telefonnummer 0631 / 369-2250 oder per E-Mail an pikaiserslautern2@polizei.rlp.de entgegen. |pvd

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell