Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mit E-Scooter unter Alkohol- und Drogeneinfluss - Haftbefehl vollstreckt

Kaiserslautern (ots)

Am frühen Sonntagmorgen kontrollierten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 in der Innenstadt einen 25-jährigen E-Scooter-Fahrer aus dem Landkreis Kaiserslautern. Bereits beim Herantreten stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Zudem zeigte der Mann drogentypische Auffälligkeiten. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,24 Promille. Ein im Anschluss durchgeführter Urintest verlief positiv auf Kokain und Opiate. Der Fahrer wurde zur Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutentnahme entnommen wurde. Im Zuge weiterer Überprüfungen stellte sich heraus, dass gegen den 25-Jährigen eine offene Haftstrafe bestand. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Polizei weist erneut darauf hin, dass die Teilnahme am Straßenverkehr unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen eine erhebliche Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer darstellt. Entsprechende Verstöße werden konsequent verfolgt. |PvD

