Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Fahrgast im Stadtbus bei Unfall schwer verletzt - Zeugen gesucht

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Adenauerallee;

Unfallzeit: 24.10.2024, 17.05 Uhr;

Bei einem Unfall verletzte sich am Donnerstag ein Fahrgast in einem Bocholter Stadtbus schwer. An der Bushaltestelle vor dem Gymnasium an der Adenauerallee musste der 47-jährige Busfahrer aus Bocholt gegen 17.05 Uhr eine Vollbremsung durchführen. Ein vor ihm fahrender Pkw hatte plötzlich verkehrsbedingt abbremsen müssen. Der Busfahrer erkundigte sich bei seinen Fahrgästen nach deren Wohlbefinden. Ihm wurde kein Problem zurückgemeldet. Da an den Fahrzeugen keine Schäden entstanden waren, trennten sich die beiden Fahrzeugführer und setzten ihre Fahrt fort. An der Endhaltestelle am Europaplatz bemerkte der Busfahrer, dass ein Fahrgast nicht den Bus verließ. Der Mann hatte das Bewusstsein verloren. Nach dem Stand der Ermittlungen war der 69-jährige Niederländer - von den anderen Fahrgästen offenbar unbemerkt - bei der Vollbremsung nach vorn gerutscht und mit dem Kopf an den gegenüberliegenden Sitz gestoßen. Ein Rettungshubschrauber flog den Verletzten in eine Unfallklinik.

Die Polizei sucht Zeugen. Sie bittet die Fahrgäste aus dem Bus sowie den beteiligten Pkw-Fahrer, sich beim Verkehrskommissariat in Ahaus, Tel. (02562) 9260, zu melden. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell