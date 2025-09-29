PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wer hat den Dacia gerammt?

Kaiserslautern (ots)

Einen frischen Unfallschaden hat ein Autobesitzer am vergangenen Donnerstag (25.09.) abends an seinem Pkw entdeckt. Vom Verursacher fehlt bislang jede Spur.

Das Fahrzeug, ein khakigrüner Dacia Jogger, stand in der Donnersbergstraße in Höhe des Hauses Nummer 79. Es wurde auf der Beifahrerseite im Bereich des hinteren Kotflügels und der Stoßstange von einem anderen Verkehrsteilnehmer gerammt und beschädigt. Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Die genaue Unfallzeit ist unklar. Festgestellt wurde die Beschädigung gegen 19.40 Uhr.

Zeugen, die Hinweise auf das Verursacherfahrzeug oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-14199 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

