Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: 24-Jährige tickt aus

Kaiserslautern (ots)

Wegen Körperverletzung, Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt die Polizei gegen eine junge Frau, die in der Nacht zu Sonntag ausgetickt ist. Die 24-Jährige war zunächst gegen 3.30 Uhr in der Marktstraße mit einer Mitarbeiterin eines Lokals aneinandergeraten, hatte diese auch beleidigt und an der Hand leicht verletzt.

Als die alarmierte Polizeistreife vor Ort eintraf und die Frau ansprach, verhielt sie sich auch den Beamten gegenüber sofort aggressiv, verweigerte die Angabe ihrer Personalien und schrie laut herum. Weil sie auch versuchte abzuhauen, wurde die 24-Jährige schließlich zu Boden gebracht und fixiert. Und da sie anschließend den Einsatzkräften gegen die Beine trat, mussten ihr außerdem Fußfesseln angelegt werden.

Auf der Dienststelle angekommen, fing die 24-Jährige an, die Polizisten fortwährend zu beleidigen und immer wieder um sich zu spucken, weshalb ihr schließlich auch eine Spuckschutzhaube angelegt wurde. Nachdem der Frau eine Blutprobe entnommen wurde und die notwendigen Maßnahmen abgeschlossen waren, wurde sie der US-Militärpolizei übergeben. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

