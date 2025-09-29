Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Brüder zoffen sich heftig

Kaiserslautern (ots)

Gleich aus mehreren Gründen ermittelt die Polizei gegen zwei Jugendliche aus dem Stadtgebiet. Die beiden Brüder waren am Sonntagmittag in einen so heftigen Streit geraten, dass die Polizei einschreiten musste. Es kam zu wechselseitigen Körperverletzungen.

Der jüngere der beiden flüchtete beim Eintreffen der Streife. Und der ältere verhielt sich den Beamten gegenüber aggressiv. Er wurde deshalb gefesselt und sollte zur nächsten Dienststelle gebracht werden. Dagegen leistete er jedoch Widerstand, beleidigte die Einsatzkräfte und versuchte auch, sie mit Kopfstößen zu verletzen. Weil er sich selbst eine Platzwunde über dem Auge zuzog, wurde der Jugendliche anschließend ins Krankenhaus gebracht.

Auch der jüngere Bruder, der zuvor die Mutter angegriffen hatte und geflüchtet war, konnte nach kurzer Verfolgung gestellt werden. Bei seiner Festnahme leistete der 15-Jährige ebenfalls Widerstand. Er wurde anschließend mit zur Dienststelle genommen, wo er nicht müde wurde, die Polizeibeamten zu beschimpfen, beleidigen und bedrohen. Der Jugendliche machte den Eindruck, unter dem Einfluss berauschender Mittel zu stehen. Bei der Durchsuchung seiner Sachen wurde Cannabis gefunden und sichergestellt.

Gegen beide Jungen wird nun wegen Körperverletzung und Widerstands ermittelt, gegen den 15-Jährigen außerdem wegen Beleidigung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Ermittlungen dauern an. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell