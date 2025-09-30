Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fensterscheibe eingeworfen

Schallodenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Wegen einer Sachbeschädigung ermittelt die Polizeiinspektion 1 in der Römerstraße. Hier wurde am Montag von unbekannten Tätern an einem Wohnhaus eine Fensterscheibe mit einem Stein beschädigt. Das "Tatwerkzeug" wurde vor Ort gefunden und sichergestellt.

Hinweise auf die Verursacher gibt es bislang nicht. Die Tatzeit liegt zwischen 0.30 und 9.30 Uhr. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 bei der Polizei in Kaiserslautern zu melden. |cri

