PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fensterscheibe eingeworfen

Schallodenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Wegen einer Sachbeschädigung ermittelt die Polizeiinspektion 1 in der Römerstraße. Hier wurde am Montag von unbekannten Tätern an einem Wohnhaus eine Fensterscheibe mit einem Stein beschädigt. Das "Tatwerkzeug" wurde vor Ort gefunden und sichergestellt.

Hinweise auf die Verursacher gibt es bislang nicht. Die Tatzeit liegt zwischen 0.30 und 9.30 Uhr. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 bei der Polizei in Kaiserslautern zu melden. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 30.09.2025 – 10:30

    POL-PDKL: Weiterer Raub angezeigt

    Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Im Zusammenhang mit der örtlichen Kerwe ist der Polizei ein weiteres Raubdelikt gemeldet worden. Ein 18-Jähriger zeigte am Montag an, dass er in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 4.45 Uhr auf seinem Nachhauseweg in der Obergasse von mehreren Personen zunächst bedrängt, dann gestoßen und geschlagen wurde. Die Unbekannten forderten ihn auf, seine Geldbörse herauszugeben, was der junge Mann schließlich auch tat. ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 17:18

    POL-PDKL: Wer hat die Schlägereien beobachtet?

    Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Gleich zweimal musste die Polizei in der Nacht zu Sonntag nach Weilerbach ausrücken. Beide Male wurden Schlägereien in der Straße "Falltor" gemeldet. Gesucht werden Zeugen, die helfen können, die Abläufe aufzuklären. Gegen 2.30 Uhr wurde ein 42-jähriger Mann bei einer handfesten Auseinandersetzung verletzt. Seinen Angaben zufolge war er von fünf Unbekannten attackiert ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 16:56

    POL-PDKL: Brüder zoffen sich heftig

    Kaiserslautern (ots) - Gleich aus mehreren Gründen ermittelt die Polizei gegen zwei Jugendliche aus dem Stadtgebiet. Die beiden Brüder waren am Sonntagmittag in einen so heftigen Streit geraten, dass die Polizei einschreiten musste. Es kam zu wechselseitigen Körperverletzungen. Der jüngere der beiden flüchtete beim Eintreffen der Streife. Und der ältere verhielt sich den Beamten gegenüber aggressiv. Er wurde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren