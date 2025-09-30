Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Weiterer Raub angezeigt

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Im Zusammenhang mit der örtlichen Kerwe ist der Polizei ein weiteres Raubdelikt gemeldet worden. Ein 18-Jähriger zeigte am Montag an, dass er in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 4.45 Uhr auf seinem Nachhauseweg in der Obergasse von mehreren Personen zunächst bedrängt, dann gestoßen und geschlagen wurde. Die Unbekannten forderten ihn auf, seine Geldbörse herauszugeben, was der junge Mann schließlich auch tat. Anschließend flüchtete die Gruppe. Eine Personenbeschreibung ist nicht bekannt.

Die geraubte Geldbörse wurde am Sonntagnachmittag von einem Zeugen gefunden und später bei der Polizei abgegeben.

In derselben Nacht war es zwischen 3 und 4 Uhr zu einem weiteren versuchten sowie einem vollendeten Raub gekommen (wir berichteten: https://s.rlp.de/TwVnquj) Aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe der Taten ist ein Zusammenhang wahrscheinlich. Die Ermittler suchen nach wie vor Zeugen, die etwas beobachtet haben und Hinweise auf die mehrköpfige Gruppe oder andere Tatverdächtige geben können. Informationen bitte an das Haus des Jugendrechts unter der Telefonnummer 0631 369-14023. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell