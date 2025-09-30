PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Weiterer Raub angezeigt

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Im Zusammenhang mit der örtlichen Kerwe ist der Polizei ein weiteres Raubdelikt gemeldet worden. Ein 18-Jähriger zeigte am Montag an, dass er in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 4.45 Uhr auf seinem Nachhauseweg in der Obergasse von mehreren Personen zunächst bedrängt, dann gestoßen und geschlagen wurde. Die Unbekannten forderten ihn auf, seine Geldbörse herauszugeben, was der junge Mann schließlich auch tat. Anschließend flüchtete die Gruppe. Eine Personenbeschreibung ist nicht bekannt.

Die geraubte Geldbörse wurde am Sonntagnachmittag von einem Zeugen gefunden und später bei der Polizei abgegeben.

In derselben Nacht war es zwischen 3 und 4 Uhr zu einem weiteren versuchten sowie einem vollendeten Raub gekommen (wir berichteten: https://s.rlp.de/TwVnquj) Aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe der Taten ist ein Zusammenhang wahrscheinlich. Die Ermittler suchen nach wie vor Zeugen, die etwas beobachtet haben und Hinweise auf die mehrköpfige Gruppe oder andere Tatverdächtige geben können. Informationen bitte an das Haus des Jugendrechts unter der Telefonnummer 0631 369-14023. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 29.09.2025 – 17:18

    POL-PDKL: Wer hat die Schlägereien beobachtet?

    Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Gleich zweimal musste die Polizei in der Nacht zu Sonntag nach Weilerbach ausrücken. Beide Male wurden Schlägereien in der Straße "Falltor" gemeldet. Gesucht werden Zeugen, die helfen können, die Abläufe aufzuklären. Gegen 2.30 Uhr wurde ein 42-jähriger Mann bei einer handfesten Auseinandersetzung verletzt. Seinen Angaben zufolge war er von fünf Unbekannten attackiert ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 16:56

    POL-PDKL: Brüder zoffen sich heftig

    Kaiserslautern (ots) - Gleich aus mehreren Gründen ermittelt die Polizei gegen zwei Jugendliche aus dem Stadtgebiet. Die beiden Brüder waren am Sonntagmittag in einen so heftigen Streit geraten, dass die Polizei einschreiten musste. Es kam zu wechselseitigen Körperverletzungen. Der jüngere der beiden flüchtete beim Eintreffen der Streife. Und der ältere verhielt sich den Beamten gegenüber aggressiv. Er wurde ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 16:03

    POL-PDKL: Gemüter beruhigt und für Ruhe gesorgt

    Kaiserslautern (ots) - Eine bevorstehende Schlägerei ist der Polizei am Sonntagabend aus dem östlichen Stadtgebiet gemeldet worden. Ein Zeuge verständigte gegen 19.30 Uhr die Streife, nachdem es bereits auf der Straße zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen war und einer der Beteiligten weitere Drohungen gegen andere Anwohner geäußert hatte. Während die Streife vor Ort den Sachverhalt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren