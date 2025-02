POL-OE: Auto in Rothemühle aufgebrochen

Attendorn (ots) - Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag (13.02.2025) versucht, in das Rathaus der Stadt Attendorn einzubrechen. An der rückwärtigen Eingangstür des Verwaltungsgebäudes wurden bei Dienstbeginn am Donnerstagmorgen Beschädigungen festgestellt. Offenbar war es den Tätern jedoch nicht gelungen, in das Gebäude einzudringen. Die geschätzte Schadenshöhe liegt im mittleren dreistelligen ...

mehr